"Челси" согласовал покупку Нкунку

Кристофер Нкунку "Челси" окончательно согласовал переход нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Как известно, из-за травмы Нкунку не сможет выступить за сборную Франции на Чемпионате Мира в Катаре, однако утешением для Кристофера должно стать то, что теперь вопрос с его будущим закрыт.

Как сообщает Le 10 Sport в эксклюзивном материале, агент Пини Захави, представляющий интересы Нкунку, окончательно договорился с "Челси", к которому Кристофер официально присоединится 1 июля 2023.

25-летний француз обойдется "Челси" в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов), что прописаны в его контракте в качестве отступных, поэтому "РБ Лейпциг" бессилен помешать уходу своей звезды.

Добавим, в этом сезоне Нкунку забил 15 голов за "РБ Лейпциг" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.


Метки Нкунку, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. yela 22.11.2022 15:25 # yela
    Это заебенно

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  2. ratamahatta 22.11.2022 15:22 # ratamahatta
    Если еще и Биллингема каким-то чудом подпишут, то чемп можно и не начинать
    Если, конечно, Гарри Поттера уволят и наймут норм тренера

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