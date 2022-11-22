"Челси" согласовал покупку Нкунку

"Челси" окончательно согласовал переход нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Как известно, из-за травмы Нкунку не сможет выступить за сборную Франции на Чемпионате Мира в Катаре, однако утешением для Кристофера должно стать то, что теперь вопрос с его будущим закрыт.



Как сообщает Le 10 Sport в эксклюзивном материале, агент Пини Захави, представляющий интересы Нкунку, окончательно договорился с "Челси", к которому Кристофер официально присоединится 1 июля 2023.



25-летний француз обойдется "Челси" в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов), что прописаны в его контракте в качестве отступных, поэтому "РБ Лейпциг" бессилен помешать уходу своей звезды.



Добавим, в этом сезоне Нкунку забил 15 голов за "РБ Лейпциг" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.