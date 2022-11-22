Ван Дейк объяснился насчет радужной повязки
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему он не надел радужную повязку "OneLove" на матч сборной Голландии против Сенегала на Чемпионате Мира в Катаре.
Как и капитан англичан Харри Кейн, Ван Дейк вышел на матч голландской сборной, капитаном которой он является, без анонсированной повязки в поддержку ЛГБТ-меньшинств.
После победы со счетом 2:0 Виргил ответил на обвинения в малодушии, заверив, что просто не хотел получить желтую карточку.
"Я играю на той позиции, где желтая карточка не приносит пользы. Я стал футболистом, потому что хочу играть в такого рода турнирах".
"Есть люди, которые говорят, что мы слабаки, но это так не работает. Мы просто хотим играть в футбол. Я был бы счастлив сыграть с этой повязкой, но не ценой желтой карточки", — сообщил Ван Дейк NOS.
22.11.2022 14:00
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Да мы знаем, что ты был бы рад играть с этой повязкой.
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Еще один!
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