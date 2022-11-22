Ван Дейк объяснился насчет радужной повязки

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему он не надел радужную повязку "OneLove" на матч сборной Голландии против Сенегала на Чемпионате Мира в Катаре.

Как и капитан англичан Харри Кейн, Ван Дейк вышел на матч голландской сборной, капитаном которой он является, без анонсированной повязки в поддержку ЛГБТ-меньшинств.

После победы со счетом 2:0 Виргил ответил на обвинения в малодушии, заверив, что просто не хотел получить желтую карточку.

"Я играю на той позиции, где желтая карточка не приносит пользы. Я стал футболистом, потому что хочу играть в такого рода турнирах".

"Есть люди, которые говорят, что мы слабаки, но это так не работает. Мы просто хотим играть в футбол. Я был бы счастлив сыграть с этой повязкой, но не ценой желтой карточки", — сообщил Ван Дейк NOS.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, сборная Голландии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 273

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 22.11.2022 14:03 # suddenly
    Да мы знаем, что ты был бы рад играть с этой повязкой.

    (ответить)

  2. arhangel777 22.11.2022 14:02 # arhangel777
    Еще один!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: