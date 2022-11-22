Гвардиола близок к новому контракту с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Действующий контракт Гвардиолы истекает в конце этого сезона, и до сих пор Хосеп очень расплывчато высказывался насчет продления сотрудничества с "Сити".



Гвардиола говорил, что обсудит свое будущее с боссами клуба в "правильный момент", который еще не настал.



Однако пауза, связанная с Чемпионатом Мира в Катаре, дала каталонскому специалисту возможность сесть за стол переговоров для обсуждения насущного вопроса.



Как сообщает Diario Sport, переговоры продолжаются, и Гвардиола уже находится "в одном шаге" от заключения нового долгосрочного контракта.