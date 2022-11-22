"Ливерпуль" следит за Райсом

"Ливерпуль" следит за полузащитником "Вест Хэма" и сборной Англии Декланом Райсом.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов для "Ливерпуля" на 2023 год, особенно с учетом того, что Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джеймс Милнер, вероятно, покинут мерсисайдский клуб по истечении своих контрактов в конце сезона.



Как сообщает Football Insider, целью номер один среди полузащитников для "Ливерпуля" остается Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", но также "красные" проявляют интерес к его партнеру по сборной Райсу.



"Ливерпуль" чувствует, что в борьбе за Райса столкнулся бы с меньшей конкуренцией элитных клубов, а истекающий летом 2024 года контракт Деклана не позволил бы "Вест Хэму" задрать цену за свою звезду.