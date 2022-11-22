Найджел Де Йонг: "Беллингем готов для Премьер-Лиги"

Бывший игрок "Манчестер Сити" Найджел Де Йонг считает, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем готов к переезду в Премьер-Лигу.

Накануне именно 19-летний Беллингем открыл счет в победном для сборной Англии матче на ЧМ-2022 против Ирана (6:2). Джуд показал столь же зрелый футбол, как он демонстрирует в Бундеслиге.



Де Йонг чувствует, что Беллингем готов отправиться на повышение, однако Найджел хочет, чтобы Джуд отправился в "Баварию" вместо возвращения на родину.



"Думаю, он готов для Премьер-Лиги, но я бы предпочел, чтобы он отправился в "Баварию", потому что это обеспечило бы ему дополнительный шаг в развитии — не только в плане структуры, но и борьбы за большие трофеи".



"Не хочу проявить неуважение к Дортмунду в этом отношении, но как организация "Бавария" соответствует высшему уровню".



"Посмотрите, как он разговаривает и с какой зрелостью играет в свои 19 лет. Это кое-что говорит о нем".



"Думаю, он является ярчайшим молодым талантом в Европе — особенно после такого Чемпионата Мира!" — цитирует Де Йонга Daily Mail.