Саутгейт с пониманием относится к запрету ФИФА на радужную повязку

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что с пониманием относится к решению ФИФА запретить капитану "трех львов" Харри Кейну сыграть против Ирана с радужной повязкой.

Напомним, ФИФА так и не разрешила Кейну надеть повязку "OneLove", символизирующую поддержку ЛГБТ-меньшинств, на стартовый для англичан матч на Чемпионате Мира в Катаре.



После победы 6:2 Саутгейт заверил, что это никак не повлияло на подготовку команды к матчу, и призвал игроков не отвлекаться на вещи, которые они не могут контролировать.



"Это не то, в чем я и игроки участвовали в предыдущие 24 часа. Эти переговоры велись между несколькими европейскими сборными и ФИФА".



"Я понимаю ситуацию ФИФА, ведь ты можешь создать прецедент, под которым будет сложно подвести черту. Думаю, в идеальном мире тебе хотелось бы, чтобы эту ситуацию прояснили заранее".



"Это не отвлекало нас. Мы должны были сосредоточиться на футболе, а на вещи вроде этого мы не могли повлиять. Мы должны были сосредоточиться на игре и тренировках, особенно игроки. Это не их дело и не должно им быть".



"Люди знают, за что мы выступаем. Люди знают этот коллектив игроков. Мы преклонили колено, потому что чувствовали, что можем этим кое-что изменить. Но есть вещи, которые не зависят от нас, и нам не нужно расходовать на это свою энергию".



"Есть различные вещи, о которым мы хотим говорить, и на протяжении 12 месяцев мы делали это. Но это Чемпионат Мира".



"Мы не будем избегать неудобных вопросов, и для меня нет никакой запретной темы, однако подавляющая часть моей энергии должна быть направлена на подготовку команды. В нашей Ассоциации есть люди, которые разбираются с остальными вещами. Это не ответственность игроков, они здесь ничего не решают. Таково мое ощущение в данный момент", — цитирует Саутгейта Sky Sports.