"Борнмут" не договорился с Бьелсой

Марсело Бьелса "Борнмут" не смог договориться с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.

"Борнмут" еще в конце августа уволил Скотта Паркера, но о приглашении нового главного тренера задумался лишь после того, как результаты при временщике Гари О'Ниле пошли на спад.

Ранее в ноябре стало известно, что "вишенки" ведут переговоры с Бьелсой, который находится без работы после своего увольнения из "Лидса" в феврале.

Однако Football Insider может подтвердить, что "Борнмуту" не удалось договориться с 67-летним аргентинцем, а значит О'Нил, при котором команда не побеждает уже шесть матчей кряду, пока останется на своем месте.

Добавим, интерес к Бьелсе приписывают и "Эвертону", который задумывается о расставании с Фрэнком Лэмпардом.


Метки Борнмут, Бьелса, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 187



Поиск: