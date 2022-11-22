"Борнмут" не договорился с Бьелсой

"Борнмут" не смог договориться с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.

"Борнмут" еще в конце августа уволил Скотта Паркера, но о приглашении нового главного тренера задумался лишь после того, как результаты при временщике Гари О'Ниле пошли на спад.



Ранее в ноябре стало известно, что "вишенки" ведут переговоры с Бьелсой, который находится без работы после своего увольнения из "Лидса" в феврале.



Однако Football Insider может подтвердить, что "Борнмуту" не удалось договориться с 67-летним аргентинцем, а значит О'Нил, при котором команда не побеждает уже шесть матчей кряду, пока останется на своем месте.



Добавим, интерес к Бьелсе приписывают и "Эвертону", который задумывается о расставании с Фрэнком Лэмпардом.