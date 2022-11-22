Рой Кин: "У Беллингема есть все"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин похвалил полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема после победы над Ираном на Чемпионате Мира в Катаре.

Именно 19-летний Беллингем открыл счет в победном для англичан матче против Ирана (6:2), классно пробив головой.



Кин восхищается тем, что Джуд смог добавить голы своей игре, и сравнивает юниора дортмундской "Боруссии" с некоторыми из лучших английских полузащитников прошлого.



"Это парень абсолютно удивителен. Думаю, он великолепен уже сейчас, абсолютно великолепен".



"Он достиг того этапа, когда смог добавить голов своей игре на международном уровне, как он это делает на клубном уровне".



"В его игре есть зрелость, он обладает всем, что ты хочешь видеть от центрального полузащитника в плане физики, зрелости, принятия решений, навыков".



"Он забил великолепный гол. Вспомните великолепных английских полузащитников из прошлого вроде Брайана Робсона, Скоулзи, Лэмпарда, Джеррарда — если тебе удается добавить к своей игре голы... Как я уже сказал, он уже является великолепным игроком".



"А его интервью после матча — он звучит очень, очень зрело. У этого парня есть все", — сообщил Кин в эфире ITV.