Роналду не вернется в "Реал"

Криштиану Роналду "Реал" не заинтересован в возвращении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.

Как известно, сейчас Роналду находится на пороге расторжения контракта с "Юнайтед", который инициировал соответствующую процедуру после оскорбительного для клуба интервью Криштиану.

На днях в прессе появились слухи, что Роналду может вернуться в "Реал", который потерял с травмой своего основного бомбардира в лице Карима Бензема.

Однако Marca исключает возвращение 37-летнего португальца в Мадрид и утверждает, что "Реал" вообще не будет приглашать другого нападающего в январе.

"Реал" видит Бензема своим основным нападающим минимум до 2024 года, а для страховки у главного тренера Карло Анчелотти есть Родриго.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2022 07:00

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