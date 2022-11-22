Тчуамени подтвердил, что отказал "Ливерпулю" летом
Полузащитник "Реала" Орельен Тчауамени подтвердил, что вел переговоры с "Ливерпулем" минувшим летом.
Минувшим летом "Ливерпуль" так и не купил полузащитника, ограничившись арендой Артура Мело из "Ювентуса". Однако "красные" предпринимали попытки найти нужного игрока.
Таковым игроком мог стать готовившийся покинуть "Монако" Тчуамени, но 22-летний француз свернул все переговоры с "Ливерпулем", когда ему поступил звонок из Мадрида.
"Первым обратился "Ливерпуль". Мы провели переговоры".
"Затем это сделал "Реал". И в моей голове все стало ясно: либо "Реал", либо ничего. Это крупнейший клуб в мире".
"Если ты хочешь добиться великих вещей, войти в историю своего вида спорта, то нет места лучше. Поэтому я не колебался ни секунды".
"Я сказал своему агенту: "Пока есть этот интерес, мы сделаем все, чтобы отправиться туда". Меня не нужно было уговаривать".
"Когда затем появился вариант с Парижем, я уже сделал свой выбор. Хотя я был рад, что ПСЖ обратился насчет меня", — сообщил Тчуамени Le Parisien.
22.11.2022 06:00
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