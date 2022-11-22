Саутгейт подтвердил, что замена Магуайра была вынужденной

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что замена защитника Харри Магуайра в матче против Ирана была вынужденной.

Несмотря на критику и несмотря на потерю Магуайра места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, Саутгейт выпустил Харри с первых минут на матч против Ирана.



Магуайр продемонстрировал надежную игру в обороне и был полезен впереди, но за 20 минут до окончания основного времени самый дорогой защитник в мире уступил свое место на поле Эрику Дайеру.



После победы со счетом 6:2 Саутгейт поведал, что Магуайр почувствовал себя плохо, однако повода для переживаний нет.



"Он почувствовал себя неважно и дал об этом сигнал прямо перед пропущенным голом. Учитывая то, как складывался матч, он не видел смысла продолжать. В остальном беспокоиться не о чем", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Сам Магуайр также высказался о свое самочувствии и дал понять, что будет готов к матчу против США в пятницу.



"Я почувствовал себя неважно во втором тайме, поэтому ушел с поля в качестве меры предосторожности. Нахожусь в предвкушении пятницы", — написал Магуайр в твиттере.