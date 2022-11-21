Кейн расстроен, что не смог надеть повязку в поддержку геев и лесбиянок

Капитан сборной Англии Харри Кейн расстроился, что не смог выразить поддержку геям и лесбиянкам с помощью повязки в матче Чемпионата Мира против Ирана.

Напомним, за считанные часы до матча в Дохе стало известно, что ФИФА не разрешила Кейну сыграть в повязке "OneLove" как символе поддержки ЛГБТ-меньшинств.



Вместо этого Харри был вынужден надеть предложенную ФИФА антидискриминационную повязку, и после победы 6:2 нападающий "Тоттенхэма" поделился своими чувствами.



"Да, думаю, мы расстроены. Кажется, еще накануне я сказал, что хочу надеть повязку. Решение было принято сегодня, и я не мог на него повлиять. Я приехал на стадион со своей повязкой, и мне было сказано, что я должен надеть другую. Слушайте, игроки не могут на это повлиять. Уверен, FA и ФИФА продолжат эти переговоры, но важнее всего, чтобы сегодня мы сосредоточились на победе".



"Да, за последние пять лет мы как команда старались как можно громче говорить о такого рода вещах. Сегодня мы также преклонили колено, но порой эти решения зависят не от нас. Сегодня наш фокус как команды был на матче, и я думаю, мы очень хорошо себя проявили и показали полную концентрацию, как и подобает", — цитирует Кейна The Independent.