Кейн расстроен, что не смог надеть повязку в поддержку геев и лесбиянок

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн расстроился, что не смог выразить поддержку геям и лесбиянкам с помощью повязки в матче Чемпионата Мира против Ирана.

Напомним, за считанные часы до матча в Дохе стало известно, что ФИФА не разрешила Кейну сыграть в повязке "OneLove" как символе поддержки ЛГБТ-меньшинств.

Вместо этого Харри был вынужден надеть предложенную ФИФА антидискриминационную повязку, и после победы 6:2 нападающий "Тоттенхэма" поделился своими чувствами.

"Да, думаю, мы расстроены. Кажется, еще накануне я сказал, что хочу надеть повязку. Решение было принято сегодня, и я не мог на него повлиять. Я приехал на стадион со своей повязкой, и мне было сказано, что я должен надеть другую. Слушайте, игроки не могут на это повлиять. Уверен, FA и ФИФА продолжат эти переговоры, но важнее всего, чтобы сегодня мы сосредоточились на победе".

"Да, за последние пять лет мы как команда старались как можно громче говорить о такого рода вещах. Сегодня мы также преклонили колено, но порой эти решения зависят не от нас. Сегодня наш фокус как команды был на матче, и я думаю, мы очень хорошо себя проявили и показали полную концентрацию, как и подобает", — цитирует Кейна The Independent.


Метки FA, Кейн, сборная Англии, сборная Ирана, Тоттенхэм, ФИФА, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 21.11.2022 23:55 # true-manc
    лузерпуков и так поддерживает достаточное количество судей и скузнявого фанатья, успокойся, Харри

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  2. ilovemanutd 21.11.2022 23:49 # ilovemanutd
    Да насрать ему

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  3. gucman 21.11.2022 23:34 # gucman
    А что еще ожидать от игрока из петушиного клуба?

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  4. gunner87 21.11.2022 23:21 # gunner87
    Из всей петушарни уважал Кейна и Сона, теперь остался только Сон.

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  5. skydreams 21.11.2022 23:05 # skydreams
    ПИДОРАС!!!!!!!!!!!!!!!

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