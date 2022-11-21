Кейн получил травму лодыжки против Ирана

Капитан сборной Англии Харри Кейн получил травму лодыжки в матче против Ирана на Чемпионате Мира в Катаре.

И хотя Кейну не удалось отличиться в стартовом для англичан матче на ЧМ-2022, Харри сделал большой вклад в победу 6:2, отдав две результативные передачи.



И хотя во втором тайме Кейн получил ушиб и затем был заменен, а после финального свистка был замечен с перетянутой лентой лодыжкой, главный тренер англичан Гарет Саутгейт не видит повода для переживаний.



"Думаю, Харри в порядке. Было похоже на то, что ему крепко досталось, но он продолжил игру".



"Мы заменили его в момент матча, когда почувствовали, что можем это сделать", — цитирует Саутгейта talkSPORT.