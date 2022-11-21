Саутгейт недоволен двумя пропущенными голами
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт упрекнул свою команду за два пропущенных гола против Ирана.
Англичане стартовали на Чемпионате Мира в Катаре с победы 6:2 над иранцами, однако два пропущенных во втором тайме гола возмутили Саутгейта.
"Я слегка сыт по горло тем, что случилось в концовке! Хотя я должен быть счастлив тем, с каким голевым перевесом мы победили и какой футбол показывали большую часть матча. Игроки выглядели готовыми — и мы хотели быть такого рода командой".
"Игроки очень хорошо контролировали игру. Было много остановок, но наш прессинг и наши перемещения были очень хороши. Я должен быть по-настоящему счастлив, но нельзя пропускать два гола на такой стадии матча".
"Мы должны поправить это к матчу против США. Это отличный старт, но мы должны быть лучше", — сообщил Саутгейт BBC.
21.11.2022 21:00
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