Де Йонг хочет провести в "Барселоне" еще 10 лет
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг заявил, что у него нет и мысли о переезде в Премьер-Лигу.
Де Йонг был трансферной целью номер один для "Манчестер Юнайтед" минувшим летом, а также интерес к Френки проявлял "Челси".
В последнее время Де Йонга также сватают в "Ливерпуль", который отчаянно нуждается в усилении центра поля, однако 25-летний голландец видит себя только в одном клубе.
"Я очень счастлив в "Барселоне". Это замечательно, когда я играю, а моя жизнь там идеальна. Я хочу провести в "Барселоне" как можно больше времени. Лично я надеюсь остаться там еще на восемь или 10 лет", — сообщил Де Йонг De Telegraaf.
21.11.2022 20:00
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Но в итоге переедет в Англию. Приятного просмотра
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