Сака: "Нам нужен был этот хороший старт"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака прокомментировал старт сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

Дубль 21-летнего Сака помог англичанам разгромить сборную Ирана в своем стартовом матче на ЧМ-2022.



Букайо чрезвычайно рад за себя, а также за свою команду, которая находилась под большим давлением после провальной кампании в Лиге Наций.



"Я не могу описать это ощущение, оно удивительное. Я так рад и так горд. Мы также добились победы, поэтому это по-настоящему особенный день".



"Нам нужен был этот хороший старт. Мы не показывали своего лучшего футбола перед турниром. Было много спекуляций насчет нашей формы, однако мы показали, каким большим мастерством обладаем и на что способны".



"Это удивительно, что нам удалось одержать победу при таком большом давлении. Однако нам требуется стабильность, ведь через несколько дней будет следующий матч, и нам нужно будет снова одержать победу".



"Мне здесь хорошо. Я чувствую поддержку и любовь фанатов, тренерского штаба и своих партнеров по команде. Это все, что мне нужно. Я чувствую, что готов выкладываться на 100 процентов, и я продолжу делать это каждый раз, надевая эту футболку", — сообщил Сака BBC.