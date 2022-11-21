Англичане стартовали на ЧМ-2022 с разгрома Ирана

Джуд Беллингем Сборная Англии стартовала на Чемпионате Мира в Катаре с крупной победы над Ираном — 6:2.

Впервые в карьере место в стартовом составе на матч Чемпионата Мира получил вингер "Арсенала" Букайо Сака, которого главный тренер англичан Гарет Саутгейт предпочел Филу Фодену. Харри Магуайр и Джон Стоунс составили пару в центре обороны.

Начало матча было омрачено столкновением голкипера иранцев со своим защитником. Пострадавший получил травму головы и, попытавшись вернуться в игру, был вынужден попросить замену.

Постепенно англичане обозначили свое преимущество, а на 32-й минуте Магуайр едва не отблагодарил Саутгейта за оказанное доверие, головой пробив в перекладину.

Впрочем, спустя три минуты счет все-таки был открыт. Люк Шоу выполнил подачу с фланга, а Джуд Беллингем совершенно без помех пробил головой, и мяч залетел под перекладину — 1:0.

А на 43-й минуте англичане удвоили счет. После подачи углового Магуайр сделал скидку головой в штрафной на Сака, который пробил в касание с подъема — 2:0.

До перерыва случился еще один гол. Это Рахим Стерлинг пробил в касание с границы вратарской после того, как Харри Кейн классно разобрался с оппонентом на правом краю штрафной и выполнил прострел — 3:0.

Англия довольно расслабленно начала второй тайм, но на 62-й минуте Сака взбодрил болельщиков, войдя в штрафную по левому краю, сместившись вдоль нескольких защитников и низом направив мяч в ворота — 4:0.

Вскоре иранцы отыграли один гол. Мехди Тареми опередил Стоунса и с касанием от перекладины отправил мяч в ворота — 4:1.

Впрочем, на 71-й минуте вышедший на замену Маркус Рэшфорд восстановил прежнюю разницу в счете, разобравшись в штрафной с защитником и пробив по цели — 5:1.

Точку же в матче на предпоследней минуте поставил Джек Грилиш, другой вышедший на замену игрок. Представитель "Манчестер Сити воспользовался передачей от прорвавшегося по правому краю Каллума Уилсона и нанес удар с линии вратарской — 6:1.

Уже на исходе компенсированного времени Иран отыграл еще один гол благодаря пенальти, назначенному за то, что Стоунс схватил оппонента за футболку — 6:2.

Англия отлично стартовала на турнире и получила заряд уверенности на будущие матчи. Иран ничего не смог противопоставить своему сопернику.

Сборная Англии — сборная Ирана — 6:2 (3:0)

Голы: Беллингем 35, Сака 43, 62, Стерлинг 45, Рэшфорд 71, Грилиш 89 — Тареми 65, 90 (пен).

Сборная Англии: Пикфорд, Стоунс, Магуайр (Дайер 70), Триппьер, Райс, Беллингем, Маунт (Фоден 71), Шоу, Сака (Рэшфорд 71), Кейн (Уилсон 76), Стерлинг (Грилиш 71).


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Ирана, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2022 18:15

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 21.11.2022 19:32 # chelsea88
    Е6ать угомоните кто-нибудь сещерку уже.

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  2. uyga 21.11.2022 19:23 # uyga
    Включил Сенегал Нидерланды, а мой любимый уголёк не играет, оказывается на травме черна пантера, грустно

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  3. alexomck 21.11.2022 19:20 # alexomck
    без мане атаки нет, так еще латиносы зацепятся

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  4. narcot 21.11.2022 19:04 # narcot
    В фан-зоне Дохи прервали трансляцию на 10-15 секунд – ровно в тот момент, когда сборная Англии преклоняла колено

    ОБКОНЧАЛИ КУКОЛДОВ

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  5. nash 21.11.2022 19:01 # nash
    повтор здесь https://replayfootballmatches.ru/2022/11/anglija-iran-polnyj-match-i-luchshie-momenty/

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  6. narcot 21.11.2022 18:56 # narcot
    Алексей Навальный будет через суд требовать у колонии выдать ему зимние сапоги. Политик заявил, что администрация не выдаёт ему тёплую обувь, несмотря на то, что всех заключённых уже перевели на зимнюю форму одежды.

    Какие же жалкие вертухайские мстители. Каждую минуту заключения они пытаются подорвать здоровье Алексея Навального и сломить его дух

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  7. alexomck 21.11.2022 18:52 # alexomck
    заменить макваера на уайта/дайера и дождаться мэдисона после травмы, дабы убрать мертвого маунта - норм будет состав для бриташек - чуть выше среднего

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  8. iskander8sg 21.11.2022 18:44 # iskander8sg
    https://music.youtube.com/watch?v=B0QZzWA_gS0&;feature=share
    Я твой Том Харди, блять)))

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  9. brown-ale 21.11.2022 18:41 # brown-ale
    Англосаксам не привыкать бомбить Иран.

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  10. alexomck 21.11.2022 18:40 # alexomck
    4 гола ливерпульцев сделали разницу

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  11. shakur 21.11.2022 18:40 # shakur
    Мелвуда с прошедшим ДР!

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  12. true-manc 21.11.2022 18:38 # true-manc
    Как же КОРОЛЬ Гарет Саутгейт ссыт на хейтеров

    6 забитых мячей на Чемпионате Мира со сборной английских деревяшек, просто вдумайтесь! Кому еще под силу будет повторить этот результат? "Саутгейт плохой тренер, бла-бла-бла"... посрамлены тупицы.

    Львы, вперёд!

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  13. thegodfather 21.11.2022 18:36 # thegodfather
    орки отстрапонены

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  14. yaxaaabalya 21.11.2022 18:34 # yaxaaabalya
    Мю на классе ебнул Иран

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  15. gameboy 21.11.2022 18:34 # gameboy
    У меня кстати сегодня ДР, принимаю поздравления от адекватов и не очень)

    31

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  16. grafters 21.11.2022 18:26 # grafters
    какой-же Харри Кейн потрясающий и великий, просто невероятно. Настоящий капитан и лев.

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  17. alexomck 21.11.2022 18:25 # alexomck
    немного не хватило времени иранцам дожать англов

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  18. mancityman 21.11.2022 18:23 # mancityman
    Иранцы не пели гимн своей страны, поддержав таким образом антиправительственные митинги!

    Красавцы хули, не то что местные хуесосачи!!!

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  19. gameboy 21.11.2022 18:18 # gameboy
    Ожидаемо катком прошлись по аутсайдеру группы. Никто и не говорил что из группы не выйдем, а вот в плове по щам можно отхватить от любой вменяемой команды.

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  20. b84 21.11.2022 18:17 # b84
    Изнасилуют Иран, скриньте.

    Источник: http://fapl.ru/posts/96902/?c=1#c7676455

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