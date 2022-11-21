Англичане стартовали на ЧМ-2022 с разгрома Ирана

Сборная Англии стартовала на Чемпионате Мира в Катаре с крупной победы над Ираном — 6:2.

Впервые в карьере место в стартовом составе на матч Чемпионата Мира получил вингер "Арсенала" Букайо Сака, которого главный тренер англичан Гарет Саутгейт предпочел Филу Фодену. Харри Магуайр и Джон Стоунс составили пару в центре обороны.



Начало матча было омрачено столкновением голкипера иранцев со своим защитником. Пострадавший получил травму головы и, попытавшись вернуться в игру, был вынужден попросить замену.



Постепенно англичане обозначили свое преимущество, а на 32-й минуте Магуайр едва не отблагодарил Саутгейта за оказанное доверие, головой пробив в перекладину.



Впрочем, спустя три минуты счет все-таки был открыт. Люк Шоу выполнил подачу с фланга, а Джуд Беллингем совершенно без помех пробил головой, и мяч залетел под перекладину — 1:0.



А на 43-й минуте англичане удвоили счет. После подачи углового Магуайр сделал скидку головой в штрафной на Сака, который пробил в касание с подъема — 2:0.



До перерыва случился еще один гол. Это Рахим Стерлинг пробил в касание с границы вратарской после того, как Харри Кейн классно разобрался с оппонентом на правом краю штрафной и выполнил прострел — 3:0.



Англия довольно расслабленно начала второй тайм, но на 62-й минуте Сака взбодрил болельщиков, войдя в штрафную по левому краю, сместившись вдоль нескольких защитников и низом направив мяч в ворота — 4:0.



Вскоре иранцы отыграли один гол. Мехди Тареми опередил Стоунса и с касанием от перекладины отправил мяч в ворота — 4:1.



Впрочем, на 71-й минуте вышедший на замену Маркус Рэшфорд восстановил прежнюю разницу в счете, разобравшись в штрафной с защитником и пробив по цели — 5:1.



Точку же в матче на предпоследней минуте поставил Джек Грилиш, другой вышедший на замену игрок. Представитель "Манчестер Сити воспользовался передачей от прорвавшегося по правому краю Каллума Уилсона и нанес удар с линии вратарской — 6:1.



Уже на исходе компенсированного времени Иран отыграл еще один гол благодаря пенальти, назначенному за то, что Стоунс схватил оппонента за футболку — 6:2.



Англия отлично стартовала на турнире и получила заряд уверенности на будущие матчи. Иран ничего не смог противопоставить своему сопернику.



Сборная Англии — сборная Ирана — 6:2 (3:0)



Голы: Беллингем 35, Сака 43, 62, Стерлинг 45, Рэшфорд 71, Грилиш 89 — Тареми 65, 90 (пен).



Сборная Англии: Пикфорд, Стоунс, Магуайр (Дайер 70), Триппьер, Райс, Беллингем, Маунт (Фоден 71), Шоу, Сака (Рэшфорд 71), Кейн (Уилсон 76), Стерлинг (Грилиш 71).