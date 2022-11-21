Англичане стартовали на ЧМ-2022 с разгрома Ирана
Сборная Англии стартовала на Чемпионате Мира в Катаре с крупной победы над Ираном — 6:2.
Впервые в карьере место в стартовом составе на матч Чемпионата Мира получил вингер "Арсенала" Букайо Сака, которого главный тренер англичан Гарет Саутгейт предпочел Филу Фодену. Харри Магуайр и Джон Стоунс составили пару в центре обороны.
Начало матча было омрачено столкновением голкипера иранцев со своим защитником. Пострадавший получил травму головы и, попытавшись вернуться в игру, был вынужден попросить замену.
Постепенно англичане обозначили свое преимущество, а на 32-й минуте Магуайр едва не отблагодарил Саутгейта за оказанное доверие, головой пробив в перекладину.
Впрочем, спустя три минуты счет все-таки был открыт. Люк Шоу выполнил подачу с фланга, а Джуд Беллингем совершенно без помех пробил головой, и мяч залетел под перекладину — 1:0.
А на 43-й минуте англичане удвоили счет. После подачи углового Магуайр сделал скидку головой в штрафной на Сака, который пробил в касание с подъема — 2:0.
До перерыва случился еще один гол. Это Рахим Стерлинг пробил в касание с границы вратарской после того, как Харри Кейн классно разобрался с оппонентом на правом краю штрафной и выполнил прострел — 3:0.
Англия довольно расслабленно начала второй тайм, но на 62-й минуте Сака взбодрил болельщиков, войдя в штрафную по левому краю, сместившись вдоль нескольких защитников и низом направив мяч в ворота — 4:0.
Вскоре иранцы отыграли один гол. Мехди Тареми опередил Стоунса и с касанием от перекладины отправил мяч в ворота — 4:1.
Впрочем, на 71-й минуте вышедший на замену Маркус Рэшфорд восстановил прежнюю разницу в счете, разобравшись в штрафной с защитником и пробив по цели — 5:1.
Точку же в матче на предпоследней минуте поставил Джек Грилиш, другой вышедший на замену игрок. Представитель "Манчестер Сити воспользовался передачей от прорвавшегося по правому краю Каллума Уилсона и нанес удар с линии вратарской — 6:1.
Уже на исходе компенсированного времени Иран отыграл еще один гол благодаря пенальти, назначенному за то, что Стоунс схватил оппонента за футболку — 6:2.
Англия отлично стартовала на турнире и получила заряд уверенности на будущие матчи. Иран ничего не смог противопоставить своему сопернику.
Сборная Англии — сборная Ирана — 6:2 (3:0)
Голы: Беллингем 35, Сака 43, 62, Стерлинг 45, Рэшфорд 71, Грилиш 89 — Тареми 65, 90 (пен).
Сборная Англии: Пикфорд, Стоунс, Магуайр (Дайер 70), Триппьер, Райс, Беллингем, Маунт (Фоден 71), Шоу, Сака (Рэшфорд 71), Кейн (Уилсон 76), Стерлинг (Грилиш 71).
21.11.2022 18:15
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Последние комментарии:
Е6ать угомоните кто-нибудь сещерку уже.
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Включил Сенегал Нидерланды, а мой любимый уголёк не играет, оказывается на травме черна пантера, грустно
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без мане атаки нет, так еще латиносы зацепятся
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В фан-зоне Дохи прервали трансляцию на 10-15 секунд – ровно в тот момент, когда сборная Англии преклоняла колено
ОБКОНЧАЛИ КУКОЛДОВ
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повтор здесь https://replayfootballmatches.ru/2022/11/anglija-iran-polnyj-match-i-luchshie-momenty/
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Алексей Навальный будет через суд требовать у колонии выдать ему зимние сапоги. Политик заявил, что администрация не выдаёт ему тёплую обувь, несмотря на то, что всех заключённых уже перевели на зимнюю форму одежды.
Какие же жалкие вертухайские мстители. Каждую минуту заключения они пытаются подорвать здоровье Алексея Навального и сломить его дух
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заменить макваера на уайта/дайера и дождаться мэдисона после травмы, дабы убрать мертвого маунта - норм будет состав для бриташек - чуть выше среднего
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https://music.youtube.com/watch?v=B0QZzWA_gS0&;feature=share
Я твой Том Харди, блять)))
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Англосаксам не привыкать бомбить Иран.
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4 гола ливерпульцев сделали разницу
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Мелвуда с прошедшим ДР!
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Как же КОРОЛЬ Гарет Саутгейт ссыт на хейтеров
6 забитых мячей на Чемпионате Мира со сборной английских деревяшек, просто вдумайтесь! Кому еще под силу будет повторить этот результат? "Саутгейт плохой тренер, бла-бла-бла"... посрамлены тупицы.
Львы, вперёд!
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орки отстрапонены
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Мю на классе ебнул Иран
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У меня кстати сегодня ДР, принимаю поздравления от адекватов и не очень)
31
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какой-же Харри Кейн потрясающий и великий, просто невероятно. Настоящий капитан и лев.
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немного не хватило времени иранцам дожать англов
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Иранцы не пели гимн своей страны, поддержав таким образом антиправительственные митинги!
Красавцы хули, не то что местные хуесосачи!!!
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Ожидаемо катком прошлись по аутсайдеру группы. Никто и не говорил что из группы не выйдем, а вот в плове по щам можно отхватить от любой вменяемой команды.
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Изнасилуют Иран, скриньте.
Источник: http://fapl.ru/posts/96902/?c=1#c7676455
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