Гринвуда начнут судить через год
Нападающего "Манчестер Сити" Мейсона Гринвуда начнут судить в ноябре 2023 по делу об изнасиловании.
Напомним, в прошлом месяце Гринвуду были официально предъявлены обвинения насчет изнасилования, избиения и попыток контролировать поведение своей бывшей девушки.
Изначально Мейсон был заключен под стражу, но после ходатайства адвокатов 21-летнего англичанина выпустили под залог.
А сегодня Гринвуд предстал перед Королевским судом Манчестера на Миншалл-стрит и узнал, что основной судебный процесс начнется только 27 ноября 2023 и продлится 10 дней, хотя сторона обвинения настаивала на 10 февраля.
До тех пор Мейсон останется на свободе под залогом на прежних условиях и, по всей видимости, не сможет возобновить футбольную карьеру.
21.11.2022 17:00
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Последние комментарии:
Так они ж в сити все педики! Кто-то из основы был отжарен Гринвудом?!
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Это пиздц!
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Ну короче к апрелю выйдет , в следующем сезоне будет ибалочка
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Сити под шумок приобрели топа
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