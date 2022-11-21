Гринвуда начнут судить через год

Мейсон Гринвуд Нападающего "Манчестер Сити" Мейсона Гринвуда начнут судить в ноябре 2023 по делу об изнасиловании.

Напомним, в прошлом месяце Гринвуду были официально предъявлены обвинения насчет изнасилования, избиения и попыток контролировать поведение своей бывшей девушки.

Изначально Мейсон был заключен под стражу, но после ходатайства адвокатов 21-летнего англичанина выпустили под залог.

А сегодня Гринвуд предстал перед Королевским судом Манчестера на Миншалл-стрит и узнал, что основной судебный процесс начнется только 27 ноября 2023 и продлится 10 дней, хотя сторона обвинения настаивала на 10 февраля.

До тех пор Мейсон останется на свободе под залогом на прежних условиях и, по всей видимости, не сможет возобновить футбольную карьеру.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 21.11.2022 17:29 # ivan-tns
    Так они ж в сити все педики! Кто-то из основы был отжарен Гринвудом?!

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  2. mancunia-planet 21.11.2022 17:25 # mancunia-planet
    Это пиздц!

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  3. quavo 21.11.2022 17:21 # quavo
    Ну короче к апрелю выйдет , в следующем сезоне будет ибалочка

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  4. bes-ter 21.11.2022 17:02 # bes-ter
    Сити под шумок приобрели топа

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