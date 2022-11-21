Фердинанд одобряет решение Саутгейта сыграть против Ирана с Магуайром

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд одобрил решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта выпустить защитника Харри Магуайра в стартовом составе на матч против Ирана.

Несмотря на потерю места в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, Саутгейт решил выпустить Магуайра с первых минут на дебютный матч англичан на ЧМ-2022.



Фердинанд поддерживает это решение Саутгейта и напоминает, что прежде Харри никогда не подводил национальную команду.



"Это связано с его опытом участия на больших турнирах. Там он безупречно выступал за сборную Англии. Он не в форме, но вы можете видеть, что у него есть особая связь с Саутгейтом", — сообщил Фердинанд BBC.