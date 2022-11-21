Кейн жаждет достичь успеха на ЧМ-2022

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его команда жаждет достичь успеха на Чемпионате Мира в Катаре.

К своим 29 годам Кейн не завоевал ни одного трофея — ни на клубном, ни на международном уровне, и это подстегивает Харри еще сильнее.



В то же время нападающий "Тоттенхэма" понимает, что путь к успеху будет сложным.



"Когда ты какое-то время не побеждаешь с клубом или сборной, а мы не делаем этого достаточно давно, ты всегда еще сильнее жаждешь это изменить".



"В этот период у нас были сложные матчи, мы играли против действительно хороших команд и добились ряда достойных ничейных результатов на выезде, но в конце концов мы хотим выигрывать матчи, и это ощущение побед в матчах очень важно".



"Мы стартуем на этом большом турнире, испытывая жажду успеха. Матч против Ирана будет очень сложным, как и каждый матч на каждом турнире".



"Конечно, мы верим в себя, кто бы нам ни противостоял. И мы знаем, что у нас будут хорошие шансы на победу завтра, если мы все будем делать правильно. Все зависит от нас и от того, как мы подготовимся. Мы предвкушаем старт на турнире", — цитирует Кейта Sky Sports.