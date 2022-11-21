Кейн не наденет ЛГБТ-повязку против Ирана
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все-таки не сможет надеть ЛГБТ-повязку в стартовом для сборной Англии матче на Чемпионате Мира в Катаре.
Напомним, еще в сентябре FA объявила, что в Катаре Кейн будет играть с капитанской повязкой "OneLove", выражая этим поддержку ЛГБТ-меньшинствам и выступая против дискриминации.
Однако накануне стало известно, что Ассоциация и ФИФА до сих пор не договорились насчет провокационной для хозяев турнира повязки, чье ношение может стоить Харри немедленной желтой карточки.
За считанные часы до начала матча в Дохе FA с разочарованием подтвердила, что повязки "OneLove" у Кейна не будет. Ассоциация сообщает, что была готова к возможному штрафу, однако после того, как капитану англичан пригрозили "спортивными санкциями", у родоначальников футбола не осталось выбора.
21.11.2022 14:00
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Пусть засунет её себе в жопу на матч. Будет чувствовать причастность к свободному и демократичному миру.
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Ну пусть тогда Пикфорд, Поуп, Рамсдейл, Триппьер, Уолкер, Стоунс, Уайт, Магуайр, Шоу, Дайер, Коуди, Райс, Филлипс, Галлахер, Маунт, Уилсон, Стерлинг, Сака, Рэшфорд, Фоден, Грилиш, Мэддисон и Кейн устроят оргию на поле.
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просто обоссали скузню лгбтпульскую, молодцы Катар)))
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Что бы там Катарцы не обещали, а всё сделали по своему. Не будет пива, не будет гуляний, не будет и свободы для разных полов и сексуальных меньшинств :)
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Иранцы ему бы сразу ноги оторвали, вот почему ходули сразу приосадил петушок)
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