Кейн не наденет ЛГБТ-повязку против Ирана

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все-таки не сможет надеть ЛГБТ-повязку в стартовом для сборной Англии матче на Чемпионате Мира в Катаре.

Напомним, еще в сентябре FA объявила, что в Катаре Кейн будет играть с капитанской повязкой "OneLove", выражая этим поддержку ЛГБТ-меньшинствам и выступая против дискриминации.



Однако накануне стало известно, что Ассоциация и ФИФА до сих пор не договорились насчет провокационной для хозяев турнира повязки, чье ношение может стоить Харри немедленной желтой карточки.



За считанные часы до начала матча в Дохе FA с разочарованием подтвердила, что повязки "OneLove" у Кейна не будет. Ассоциация сообщает, что была готова к возможному штрафу, однако после того, как капитану англичан пригрозили "спортивными санкциями", у родоначальников футбола не осталось выбора.