Кейруш считает Англию претендентом на победу на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил, что считает Англию реальным претендентом на победу на Чемпионате Мира в Катаре.

Именно матчем против иранцев в понедельник сборная Англии возьмет старт на ЧМ-2022. Дважды поработав ассистентом "Манчестер Юнайтед", Кейруш не понаслышке знает, что за соперник будет противостоять его команде.



"Что я могу сказать насчет Англии? Одна из лучших сборных в мире. Они являются серьезным кандидатом на высокие места. Почему они не должны быть претендентом на звание чемпиона Мира?"



"Они замечательно выступили на предыдущем Чемпионате Мира и на Евро. Они обладают россыпью талантов".



"Мне довелось поработать с поколением Рио Фердинанда, Пола Скоулза и Дэвида Бекхэма, но их нынешная сборная — это очень другая команда, потому что у них реалистичный подход к каждому матчу, и это делает их очень, очень опасными", — цитирует Кейруша BBC.