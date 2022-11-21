Роналду прокомментировал свое интервью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые прокомментировал свое скандальное интервью Пирсу Моргану.

Перед тем, как уехать в сборную Португалии на Чемпионат Мира в Катаре, Роналду дал резонансное интервью, из-за которого "Юнайтед" теперь хочет расторгнуть контракт с Криштиану.



Однако Роналду все равно, что про него говорят люди. 37-летний португалец сосредоточен только на выступлении за свою сборную.



"Я выбрал такое время (для интервью), какое выбрал. Вам легко смотреть на это и рассуждать, какое время мы выбираем. Порой вы пишите правду, порой вы пишите ложь. Мне не нужно беспокоиться о том, что думают другие. Каждый знает, кто я такой и во что я верю", — цитирует Роналду Daily Mirror.