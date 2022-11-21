Роналду прокомментировал свое интервью

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые прокомментировал свое скандальное интервью Пирсу Моргану.

Перед тем, как уехать в сборную Португалии на Чемпионат Мира в Катаре, Роналду дал резонансное интервью, из-за которого "Юнайтед" теперь хочет расторгнуть контракт с Криштиану.

Однако Роналду все равно, что про него говорят люди. 37-летний португалец сосредоточен только на выступлении за свою сборную.

"Я выбрал такое время (для интервью), какое выбрал. Вам легко смотреть на это и рассуждать, какое время мы выбираем. Порой вы пишите правду, порой вы пишите ложь. Мне не нужно беспокоиться о том, что думают другие. Каждый знает, кто я такой и во что я верю", — цитирует Роналду Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2022 12:00

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  1. yaxaaabalya 21.11.2022 12:27 # yaxaaabalya
    Получи травму,проеби ЧМ на ранних стадиях,по возвращению останься без МЮ,останься у разбитого корыта,иди нахуй

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  2. chelsea-69 21.11.2022 12:06 # chelsea-69
    на фапле и то посодержательней комментируют

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