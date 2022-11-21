Парлор: "Жезус стал своим Агуэро и Де Брюйне для "Арсенала"
Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что нападающий Габриэль Жезус стал для "канониров" своей версией Серхио Агуэро и Кевина Де Брюйне.
Жезус прекрасно освоился в "Арсенале" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов минувшим летом, и наставник "канониров" Микель Артета не перестает хвалить Габриэля, хотя тот и не забивает с 1 октября.
Парлор чувствует, что в "Сити" Жезус находился за спиной у других звезд, тогда как в "Арсенале" 25-летний бразилец стал по-настоящему ключевым игроком.
"Пожалеет ли "Сити", что отпустил Жезуса? Если "Арсенал" выиграет лигу, то наверное!"
"Все зависит от того, что они выиграют, но у них Жезус стал игроком другого рода".
"В "Сити" он не был главным игроком, вокруг него были другие игроки вроде Агуэро и Де Брюйне. Но в "Арсенале" он является таким важным игроком".
"Он, наверное, так же важен для них, как Де Брюйне и Агуэро были важны для "Сити".
"Думаю, он по-настоящему взвалил эту ношу себе на плечи и наслаждается ролью главного игрока. Он знает, что здесь он главный и будет играть каждую неделю".
"Также я думаю, он многое дает раздевалке. Он жизнерадостный парень. Я видел его в предсезонный период, и он был по-настоящему бодр и позитивен".
"Поэтому, уверен, он передает это другим игрокам, и это по-настоящему важно", — сообщил Парлор Daily Express.
21.11.2022 11:00
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