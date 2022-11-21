Парлор: "Жезус стал своим Агуэро и Де Брюйне для "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что нападающий Габриэль Жезус стал для "канониров" своей версией Серхио Агуэро и Кевина Де Брюйне.

Жезус прекрасно освоился в "Арсенале" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов минувшим летом, и наставник "канониров" Микель Артета не перестает хвалить Габриэля, хотя тот и не забивает с 1 октября.



Парлор чувствует, что в "Сити" Жезус находился за спиной у других звезд, тогда как в "Арсенале" 25-летний бразилец стал по-настоящему ключевым игроком.



"Пожалеет ли "Сити", что отпустил Жезуса? Если "Арсенал" выиграет лигу, то наверное!"



"Все зависит от того, что они выиграют, но у них Жезус стал игроком другого рода".



"В "Сити" он не был главным игроком, вокруг него были другие игроки вроде Агуэро и Де Брюйне. Но в "Арсенале" он является таким важным игроком".



"Он, наверное, так же важен для них, как Де Брюйне и Агуэро были важны для "Сити".



"Думаю, он по-настоящему взвалил эту ношу себе на плечи и наслаждается ролью главного игрока. Он знает, что здесь он главный и будет играть каждую неделю".



"Также я думаю, он многое дает раздевалке. Он жизнерадостный парень. Я видел его в предсезонный период, и он был по-настоящему бодр и позитивен".



"Поэтому, уверен, он передает это другим игрокам, и это по-настоящему важно", — сообщил Парлор Daily Express.