Стерлинг рассказал, как Маунт поразил его на первой тренировке со сборной Англии
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг рассказал, как полузащитник Мейсон Маунт поразил его во время своей первой тренировки со сборной Англии.
С недавних пор Стерлинг и Маунт являются партнерами по "Челси", однако главный тренер англичан Гарет Саутгейт начал вызывать Мейсона, еще когда тот выступал за "Дерби" в Чемпионшипе на правах аренды.
Как раз тогда, в 2018 году, Маунт и произвел неизгладимое впечатление на Рахима, в то время выступавшего за "Манчестер Сити".
"Кажется, то был наш первый сбор после Чемпионата Мира в России".
"В тот день случился лучший "перфоманс" на тренировке, что я только видел. Он присоединился к нам, и он был невероятен".
"Левая нога, правая нога, дриблинг, прокидывание мяча — там было все, и я не преувеличиваю. Я никогда не видел ничего лучше этого", — цитирует Стерлинга The Sun.
21.11.2022 10:00
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ну да, это же не тупая стерлядь, которая бьёт. как ладошкой по пизде, и потеряла скорость
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