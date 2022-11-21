Стерлинг рассказал, как Маунт поразил его на первой тренировке со сборной Англии

Рахим Стерлинг и Мейсон Маунт Вингер "Челси" Рахим Стерлинг рассказал, как полузащитник Мейсон Маунт поразил его во время своей первой тренировки со сборной Англии.

С недавних пор Стерлинг и Маунт являются партнерами по "Челси", однако главный тренер англичан Гарет Саутгейт начал вызывать Мейсона, еще когда тот выступал за "Дерби" в Чемпионшипе на правах аренды.

Как раз тогда, в 2018 году, Маунт и произвел неизгладимое впечатление на Рахима, в то время выступавшего за "Манчестер Сити".

"Кажется, то был наш первый сбор после Чемпионата Мира в России".

"В тот день случился лучший "перфоманс" на тренировке, что я только видел. Он присоединился к нам, и он был невероятен".

"Левая нога, правая нога, дриблинг, прокидывание мяча — там было все, и я не преувеличиваю. Я никогда не видел ничего лучше этого", — цитирует Стерлинга The Sun.


Метки Маунт, сборная Англии, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2022 10:00

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  1. narcot 21.11.2022 11:08 # narcot
    ну да, это же не тупая стерлядь, которая бьёт. как ладошкой по пизде, и потеряла скорость

    (ответить)

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