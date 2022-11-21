Саутгейт прокомментировал интерес Почеттино и Тухеля к своей работе

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что слухи, сватающие на его место Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля, говорят о прогрессе "трех львов".

Согласно слухам, Почеттино и Тухель заинтересованы в работе с английской сборной, если той вдруг потребуется новый рулевой в случае провала на Чемпионате Мира в Катаре.

В преддверии матча против Ирана Саутгейт коснулся этой темы и выразил мнение, что тренер, работающий со сборной Англии, больше не выглядит заранее обреченным.

"Возможно, мы просто сделали так, что невозможное выглядит возможным. Мы сделали так, что теперь выглядит возможным побеждать, и это привлекает других людей. Я могу это понять", — цитирует Саутгейта Evening Standard.


Метки Почеттино, Саутгейт, сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2022 09:00

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  1. true-manc 21.11.2022 09:02 # true-manc
    никто не справится со сбродной Англии лучше, чем Саутгейт, даунам пора бы ето понять

    (ответить)

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