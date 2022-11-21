Венгер: "Англия должна быть в полуфинале, как минимум"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что сборная Англии сможет достичь минимум полуфинала на Чемпионате Мира в Катаре, если поборет внутренние сомнения.

По мнению Венгера, основная проблема английской сборной кроется в области психологии, тогда как с подбором игроков у наставника "трех львов" Гарета Саутгейта все в порядке.



"Если посмотреть на последние годы, то Англия должна быть в полуфинале, как минимум".



"Они добрались до полуфинала в России и затем до финала на Евро".



"Однако события последнего года вносят некоторые сомнения. Если они смогут их преодолеть у себя в голове, то у них достаточно хорошая команда, чтобы достичь полуфинала", — цитирует Венгера The Sun.