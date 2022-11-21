"Челси" будет просматривать Пикфорда во время ЧМ-2022

"Челси" будет просматривать первого номера сборной Англии Джордана Пикфорда во время Чемпионата Мира в Катаре.

После прихода Грэма Поттера на должность главного тренера "Челси" основным голкипером лондонской команды утвердился Кепа Аррисабалага, однако из-за травмы он пропустил четыре последних перед паузой на ЧМ-2022 матча, шанс в которых получил Эдуар Менди.



Ни Кепа, ни Менди в полной мере не убедили Поттера, и тот задумал приобрести еще одного голкипера. В идеале Грэм хотел бы заполучить Роберта Санчеса из своего бывшего клуба "Брайтона", однако трансфер 25-летнего испанца выглядит чрезвычайно дорогим.



Альтернативой Санчесу может стать 28-летний Пикфорд, от контракта которого с "Эвертоном" останется только один год после окончания этого сезона.



Как сообщает The Sun, в ближайший месяц "Челси" будет внимательно наблюдать, как Пикфорд справляется с давлением, которое сопряжено с большими матчами вроде ЧМ-2022.