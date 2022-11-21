Анонс матча Англия — Иран

Матчем против сборной Ирана англичане возьмут старт на Чемпионате Мира в Катаре.

Вопреки распространенному мнению, Иран вовсе не является футбольным карликом и занимает довольно высокое место в рейтинге ФИФА — 20-е.



Тем не менее, Англия, в этом же рейтинге расположившаяся на пятой позиции, видится большим фаворитом матча.



"Мы хотим подарить нашим болельщикам запоминающийся турнир. Наша страна переживает сложные времена, мы посреди экономической рецессии, и жизнь многих людей усложнилась. Мы хотим порадовать их", — сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.



- Англия попала на Чемпионат Мира в 16-й раз — и в седьмой раз подряд, что является рекордом для родоначальников футбола.



- В европейском отборе к ЧМ-2022 у Англии была лучшая разница мячей (+36).



- Гарет Саутгейт доводил Англию минимум до полуфинала на обоих предыдущих больших турнирах. Только сэру Альфу Рамсею удавалось подобное (победа на ЧМ-1966 и полуфинал Евро-1968).



- Харри Кейн стал лучшим бомбардиром предыдущего Чемпионата Мира, пять из шести своих голов забив на групповой стадии. Прежде еще никому не удавалось становиться лучшим бомбардиром двух различных мундиалей.



- Иран еще никогда не преодолевал групповую стадию Чемпионата Мира, выиграв здесь лишь два из своих 16 матчей (против США в 1998 и Марокко в 2018).



- В своих 15 матчах на Чемпионатах Мира иранцы забили лишь девять голов, и это худший показатель среди команд, сыгравших более 10 матчей на турнире.



- Иран — одна из 20 команд, которые участвовали и на ЧМ-2014, и на ЧМ-2018. Там иранцы суммарно нанесли меньше всех ударов (47), меньше всех ударов в створ (10) и забили меньше всех голов на групповой стадии (3).



Из своих 26 заявленных на турнир игроков Саутгейт может рассчитывать на 24. Защитник Кайл Уолкер почти восстановился после операции на паховой области и уже занимается в общей группе, а вот полузащитник Джеймс Мэддисон пока не тренировался в Катаре из-за проблем с коленом.



Чемпионата Мира в Катаре. Группа B. 1-й тур

Сборная Англии — сборная Ирана

Доха. Международный стадион Халифа. 16:00 Онлайн-трансляция