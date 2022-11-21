Роналду может вернуться в "Реал"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в свой бывший клуб "Реал" в январе.
Пока Роналду готовится со своей сборной Португалии к старту на Чемпионате Мира в Катаре, "Юнайтед" инициировал процедуру расторжения контракта с Криштиану.
"Красные дьяволы" не могут простить Роналду его скандальное интервью Пирсу Моргану и уже сообщили 37-летнему португальцу не возвращаться в Каррингтон после ЧМ-2022.
Таким образом, есть все шансы, что Роналду сможет перейти в другой клуб свободным агентом в январе, и "Реал" уже заинтересовался этой возможностью.
Как сообщает Sport, "Реал" задумался о возвращении Роналду в свете травмы Карима Бензема. Испанский гранд готов предложить Криштиану контракт на шесть месяцев.
21.11.2022 00:05
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Правильное решение для Реала будет, лучшего топа в января не найдут в связи с травмой Бензема, а тут ещё и бесплатно
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А Реал в курсе?
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Вранье. От него как от чумного все будут шарахаться. Майами его потолок теперь. Или к арабам в "домашний зоопарк".
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