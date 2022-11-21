Роналду может вернуться в "Реал"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в свой бывший клуб "Реал" в январе.

Пока Роналду готовится со своей сборной Португалии к старту на Чемпионате Мира в Катаре, "Юнайтед" инициировал процедуру расторжения контракта с Криштиану.

"Красные дьяволы" не могут простить Роналду его скандальное интервью Пирсу Моргану и уже сообщили 37-летнему португальцу не возвращаться в Каррингтон после ЧМ-2022.

Таким образом, есть все шансы, что Роналду сможет перейти в другой клуб свободным агентом в январе, и "Реал" уже заинтересовался этой возможностью.

Как сообщает Sport, "Реал" задумался о возвращении Роналду в свете травмы Карима Бензема. Испанский гранд готов предложить Криштиану контракт на шесть месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Роналду, слухи

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. soloviev 21.11.2022 01:13 # soloviev
    Правильное решение для Реала будет, лучшего топа в января не найдут в связи с травмой Бензема, а тут ещё и бесплатно

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  2. mancunia-planet 21.11.2022 00:58 # mancunia-planet
    А Реал в курсе?

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  3. barmaglotik 21.11.2022 00:20 # barmaglotik
    Вранье. От него как от чумного все будут шарахаться. Майами его потолок теперь. Или к арабам в "домашний зоопарк".

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