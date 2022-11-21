Роналду может вернуться в "Реал"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в свой бывший клуб "Реал" в январе.

Пока Роналду готовится со своей сборной Португалии к старту на Чемпионате Мира в Катаре, "Юнайтед" инициировал процедуру расторжения контракта с Криштиану.



"Красные дьяволы" не могут простить Роналду его скандальное интервью Пирсу Моргану и уже сообщили 37-летнему португальцу не возвращаться в Каррингтон после ЧМ-2022.



Таким образом, есть все шансы, что Роналду сможет перейти в другой клуб свободным агентом в январе, и "Реал" уже заинтересовался этой возможностью.



Как сообщает Sport, "Реал" задумался о возвращении Роналду в свете травмы Карима Бензема. Испанский гранд готов предложить Криштиану контракт на шесть месяцев.