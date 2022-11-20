ФИФА пока не разрешила Кейну играть с повязкой "OneLove"

Харри Кейн Накануне старта сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре сохраняется неопределенность насчет того, разрешат ли капитану "трех львов" Харри Кейну надеть повязку в знак поддержки ЛГБТ-меньшинств и против дискриминации.

Напомним, еще в сентябре было объявлено, что играть на ЧМ-2022 Кейн будет в повязке на рукаве с изображением сердца в радужной расцветке и надписью "OneLove".

Вопреки соответствующему заявлению FA, ФИФА до сих пор не разрешила нападающему "Тоттенхэма" использовать данную повязку на турнире.

Более того, накануне ФИФА представила собственные повязки с лозунгами вроде "футбол объединяет мир" и "спасем планету", но ни один из предложенных вариантов не использует ЛГБТ-символику, которая была бы болезненно воспринята хозяевами турнира катарцами.

Как сообщает Sky Sports, менее чем за сутки до матча Англия — Иран FA и ФИФА продолжают переговоры насчет этой ситуации. Если Харри без разрешения наденет повязку "OneLove", то может получить желтую карточку уже на первой секунде игры.


Метки FA, Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ФИФА, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 353

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsenal-win 20.11.2022 23:53 # arsenal-win
    Нация долб**бов!

    (ответить)

  2. brown-ale 20.11.2022 23:07 # brown-ale
    Выходили бы сразу в розовых стрингах.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: