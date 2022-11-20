ФИФА пока не разрешила Кейну играть с повязкой "OneLove"

Накануне старта сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре сохраняется неопределенность насчет того, разрешат ли капитану "трех львов" Харри Кейну надеть повязку в знак поддержки ЛГБТ-меньшинств и против дискриминации.

Напомним, еще в сентябре было объявлено, что играть на ЧМ-2022 Кейн будет в повязке на рукаве с изображением сердца в радужной расцветке и надписью "OneLove".



Вопреки соответствующему заявлению FA, ФИФА до сих пор не разрешила нападающему "Тоттенхэма" использовать данную повязку на турнире.



Более того, накануне ФИФА представила собственные повязки с лозунгами вроде "футбол объединяет мир" и "спасем планету", но ни один из предложенных вариантов не использует ЛГБТ-символику, которая была бы болезненно воспринята хозяевами турнира катарцами.



Как сообщает Sky Sports, менее чем за сутки до матча Англия — Иран FA и ФИФА продолжают переговоры насчет этой ситуации. Если Харри без разрешения наденет повязку "OneLove", то может получить желтую карточку уже на первой секунде игры.