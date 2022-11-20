Уолкер и Мэддисон пропустят матч против Ирана

Кайл Уолкер Сборная Англии возьмет старт на Чемпионате Мира в Катаре без защитника Кайла Уолкера и полузащитника Джеймса Мэддисона.

Уолкер уже возобновил полноценные тренировки после перенесенной в октябре операции на пахе, и наставник англичан Гарет Саутгейт очень доволен восстановлением Кайла.

Однако Уолкеру все еще нужно время. Что касается Мэддисона, то он до сих пор не провел ни одной тренировки в Катаре из-за проблем с коленом.

"Кайл Уолкер слегка не успевает набрать форму к этому матчу, однако он очень быстро идет на поправку. Он опережает наши ожидания".

"Джеймс не мог тренироваться с момента, как мы приехали, поэтому он не сможет принять участие в матче завтра", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Мэддисон, сборная Англии, сборная Ирана, травмы, Уолкер, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 22:00

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