Саутгейт подтвердил, что англичане преклонят колено перед матчем с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что его игроки собираются преклонить колено перед матчем против Ирана на Чемпионате Мира в Катаре в понедельник.

Сборная Англии преклоняла колено на протяжении 33 матчей с момента возвращения футбола после коронавирусной паузы, лишь отказавшись от этого жеста в сентябре.



Однако в преддверии старта на ЧМ-2022 Саутгейт поведал, что игроки вновь решили преклонять колено, с помощью этого жеста выступая против расизма и дискриминации.



"Мы обсуждали преклонение колена. Мы чувствуем, что должны это сделать. Это то, за что мы выступаем как команда и что мы делаем уже давно".



"Конечно, мы понимаем, что клубы в Премьер-Лиге решили делать это только в определенных матчах, по большим поводам, и мы чувствуем, что это крупнейший повод".



"Мы думаем, что это является сильным посланием для всего мира и для молодых людей в частности. Мы выступаем за инклюзивность, и очень важно, чтоы люди это увидели", — цитирует Саутгейта Sky Sports.