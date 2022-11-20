Саутгейт подтвердил, что англичане преклонят колено перед матчем с Ираном
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что его игроки собираются преклонить колено перед матчем против Ирана на Чемпионате Мира в Катаре в понедельник.
Сборная Англии преклоняла колено на протяжении 33 матчей с момента возвращения футбола после коронавирусной паузы, лишь отказавшись от этого жеста в сентябре.
Однако в преддверии старта на ЧМ-2022 Саутгейт поведал, что игроки вновь решили преклонять колено, с помощью этого жеста выступая против расизма и дискриминации.
"Мы обсуждали преклонение колена. Мы чувствуем, что должны это сделать. Это то, за что мы выступаем как команда и что мы делаем уже давно".
"Конечно, мы понимаем, что клубы в Премьер-Лиге решили делать это только в определенных матчах, по большим поводам, и мы чувствуем, что это крупнейший повод".
"Мы думаем, что это является сильным посланием для всего мира и для молодых людей в частности. Мы выступаем за инклюзивность, и очень важно, чтоы люди это увидели", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
20.11.2022 21:00
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Последние комментарии:
Преклонят колено чтобы отсосать хуй иранцев
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Нация долб***бов!
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Сборная пидарасов.
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Как же заебали с этим преклонением.
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