Саутгейт подтвердил, что англичане преклонят колено перед матчем с Ираном

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что его игроки собираются преклонить колено перед матчем против Ирана на Чемпионате Мира в Катаре в понедельник.

Сборная Англии преклоняла колено на протяжении 33 матчей с момента возвращения футбола после коронавирусной паузы, лишь отказавшись от этого жеста в сентябре.

Однако в преддверии старта на ЧМ-2022 Саутгейт поведал, что игроки вновь решили преклонять колено, с помощью этого жеста выступая против расизма и дискриминации.

"Мы обсуждали преклонение колена. Мы чувствуем, что должны это сделать. Это то, за что мы выступаем как команда и что мы делаем уже давно".

"Конечно, мы понимаем, что клубы в Премьер-Лиге решили делать это только в определенных матчах, по большим поводам, и мы чувствуем, что это крупнейший повод".

"Мы думаем, что это является сильным посланием для всего мира и для молодых людей в частности. Мы выступаем за инклюзивность, и очень важно, чтоы люди это увидели", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. virgil-van-putin 20.11.2022 21:57 # virgil-van-putin
    Преклонят колено чтобы отсосать хуй иранцев

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  2. arsenal-win 20.11.2022 21:36 # arsenal-win
    Нация долб***бов!

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  3. quavo 20.11.2022 21:28 # quavo
    Сборная пидарасов.

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  4. sexan 20.11.2022 21:17 # sexan
    Как же заебали с этим преклонением.

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