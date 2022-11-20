Антони Мартиаль подрался с юниором на тренировке

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль подрался с игроком юношеской команды U-18 на тренировке.

Как известно, Мартиаль не поехал на Чемпионат Мира в Катаре — сборная Франции не позвала Антони даже после травмы Карима Бензема.



Для таких игроков главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг продолжает проводить занятия на базе в Каррингтоне, недостающих футболистов компенсируя молодежью из академии.



И как раз на тренировке в среду случился инцидент, обернувшийся дракой Мартиаля и 18-летнего полузащитника Дэна Гора, перебравшегося к "дьяволам" в прошлом году из "Бернли".



Как сообщает Daily Mirror, Гор вызвал ярость у Мартиаля, применив грубый прием против своего старшего товарища. Драчунов быстро растащили по разным сторонам.



Впоследствии Антони извинился перед Дэном, а Тег Хаг сделал внушение тинейджеру о том, что столь опасным образом играть против членов первой команды недопустимо. На этом стороны считают конфликт исчерпанным.