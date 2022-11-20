Антони Мартиаль подрался с юниором на тренировке
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль подрался с игроком юношеской команды U-18 на тренировке.
Как известно, Мартиаль не поехал на Чемпионат Мира в Катаре — сборная Франции не позвала Антони даже после травмы Карима Бензема.
Для таких игроков главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг продолжает проводить занятия на базе в Каррингтоне, недостающих футболистов компенсируя молодежью из академии.
И как раз на тренировке в среду случился инцидент, обернувшийся дракой Мартиаля и 18-летнего полузащитника Дэна Гора, перебравшегося к "дьяволам" в прошлом году из "Бернли".
Как сообщает Daily Mirror, Гор вызвал ярость у Мартиаля, применив грубый прием против своего старшего товарища. Драчунов быстро растащили по разным сторонам.
Впоследствии Антони извинился перед Дэном, а Тег Хаг сделал внушение тинейджеру о том, что столь опасным образом играть против членов первой команды недопустимо. На этом стороны считают конфликт исчерпанным.
20.11.2022 20:00
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