Ван Галь: "Хотел заполучить Мане в МЮ"

Главный тренер сборной Голландии Луи Ван Галь рассказал, что пытался купить нападающего Садио Мане во время своей работы в "Манчестер Юнайтед".

В 2016 году у Мане было на руках предложение от "Юнайтед", однако Садио отверг "красных дьяволов" и отправился из "Саутгемптона" в "Ливерпуль", где завоевал каждый большой трофей, минувшим летом перебравшись в "Баварию".



В преддверии матча своей сборной против Сенегала на Чемпионате Мира в Катаре, куда Мане не поехал из-за травмы, Ван Галь честно признался в своих чувствах к Садио.



"Я хотел его заполучить, когда был главным тренером "Манчестер Юнайтед". Я не переставал охотиться за ним. Я фанат Мане. Он может переломить ход матча, и я бы сказал, что сборной Сенегала будет очень не хватать его", — цитирует Ван Галя Daily Mail.