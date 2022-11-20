ПСЖ пытается опередить "Челси" в борьбе за Эндрика

ПСЖ сделал предложение о покупке нападающего "Палмейраса" Эндрика, который является трансферной целью для "Челси".

До недавних пор "Челси" считался главным претендентом на Эндрика, и на прошлой неделе появилась информация, что "синие" уже ведут переговоры о покупке бразильского вундеркинда.



Однако Эндрик также интересен и ряду других европейских клубов, включая "Реал", а ПСЖ даже успел выдвинуть свое предложение по 16-летнему игроку.



"Клубы из различных стран проявляют интерес, но только ПСЖ сел за стол переговоров с "Палмейрасом". Они поговорили, сделали предложение, но "Палмейрас" отказался. Они считают, что Эндрик по-прежнему может многое дать "Палмейрасу", — цитирует отца игрока Evening Standard.



Если верить слухам, ПСЖ был готов заплатить 40 миллионов фунтов за Эндрика, который сможет приехать в Европу не раньше июля 2024, когда ему исполнится 18.