Мэддисон пропустил последнюю тренировку англичан перед стартом на ЧМ-2022

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон пропустил заключительную тренировку сборной Англии перед матчем против Ирана на Чемпионате Мира в Катаре.

Ранее в воскресенье англичане провели свою четвертую полноценную тренировку с момента приезда в Катар. В этот день занимались 25 игроков, включая едва восстановившего после операции защитника Кайла Уолкера.



А вот 25-летний Мэддисон вновь отсутствовал, что связано с его проблемами с коленом, которые обострились в матче за "Лестер" против "Вест Хэма" в прошлый уикенд.



В понедельник англичане стартует на ЧМ-2022 матчем против Ирана, и Мэддисон, очевидно, не имеет реальных шансов сыграть на международном стадионе Халифа.



Sky Sports добавляет, что Мэддисон останется в расположении сборной — заменить Джеймса в своей заявке англичане смогли бы только в том случае, если бы игрок получил травму уже в лагере национальной команды, как предписано правилами ФИФА.