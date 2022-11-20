Мэддисон признался, что его вдохновляет Фернандеш
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон признался, что Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" стал для него источником вдохновения.
Забив семь голов и отдав четыре результативные передачи в этом сезоне, Мэддисон заслужил место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.
По словам Джеймса, он помешан на футболе и пытается учиться у игроков вроде Фернандеша.
"Пару сезонов назад, когда я не вызывался в сборную Англии, Бруну Фернандеш блестяще играл за "Манчестер Юнайтед", обеспечивая невероятное количество голов и результативных передач".
"Поэтому в то время я, наверное, чуть пристальнее следил за ним. Я думал: "Как он забивает так много голов? Какие рывки он совершает, и почему их не могу совершать я?" Это заставило меня лучше изучить свою игру".
"Я смотрю каждый матч. Мой дом помешан на футболе. Моя подружка сходит с ума, потому что я так много смотрю футбол. Во время локдауна, когда было по четыре матча в день, я смотрел их все".
"Я не думаю, что есть игрок, которого я копирую — только, может быть, в молодости. Я ценю всех хороших игроков в Премьер-Лиге", — цитирует Мэддисона talkSPORT.
20.11.2022 16:00
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