"Вилла" проявляет "конкретный интерес" к Чуквуэзе

"Астон Вилла" проявляет "конкретный интерес" к вингеру "Вильярреала" Самуэлю Чуквуэзе.

Ожидается, что владельцы "Виллы" окажут серьезную поддержку своему новому главному тренеру Унаи Эмери в зимнее трансферное окно.



Вполне логично, что Эмери обратит свой взор на знакомых ему игроков — вроде Чуквуэзе из бывшего клуба Унаи, сообщает Football Insider.



Номинально являясь правым вингером, Чуквуэзе способен играть по всему фронту атаки. Самуэль известен своей скоростью, напористостью и умением созидать.



Однако в этом сезоне 23-летний нигериец не блещет, выходя в стартовом составе лишь на пять из 14 матчей "Вильярреала" в Ла Лиге, и "Вилла" надеется, что игрок будет открыт к смене обстановки.