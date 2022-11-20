"Вилла" проявляет "конкретный интерес" к Чуквуэзе
"Астон Вилла" проявляет "конкретный интерес" к вингеру "Вильярреала" Самуэлю Чуквуэзе.
Ожидается, что владельцы "Виллы" окажут серьезную поддержку своему новому главному тренеру Унаи Эмери в зимнее трансферное окно.
Вполне логично, что Эмери обратит свой взор на знакомых ему игроков — вроде Чуквуэзе из бывшего клуба Унаи, сообщает Football Insider.
Номинально являясь правым вингером, Чуквуэзе способен играть по всему фронту атаки. Самуэль известен своей скоростью, напористостью и умением созидать.
Однако в этом сезоне 23-летний нигериец не блещет, выходя в стартовом составе лишь на пять из 14 матчей "Вильярреала" в Ла Лиге, и "Вилла" надеется, что игрок будет открыт к смене обстановки.
20.11.2022 15:00
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