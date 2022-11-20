Дайер: "Конте — особенный тренер"

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер заявил, что своей хорошей формой он обязан главному тренеру "шпор" Антонио Конте.

Дайер не попал в заявку сборной Англии на Евро-2020 в прошлом году, однако Эрик резко прибавил с приходом Антонио.



В прошлом сезоне Дайер помог "Тоттенхэму" вернуться в Лигу Чемпионов. Эрик чувствует, что сохранил свою форму на эту кампанию, что помогло ему отправиться на Чемпионат Мира в Катаре.



"Когда Антонио Конте пришел к нам в прошлом сезоне, я стал играть в свой, возможно, лучший футбол. И я продолжил делать это в нынешнем сезоне".



"Я наслаждаюсь каждой минутой работы с ним. Он особенный тренер".



"Я благодарен за то, что вернулся в сборную. Я очень горжусь собой и тем, как я сражался для своего возвращения", — цитирует Дайера talkSPORT.