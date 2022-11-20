"Ньюкасл" хочет купить Тюрама в январе

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама.

Контракт Тюрама, сына французской легенды Лилиана Тюрама, истекает в конце этого сезона, а значит уже с января Маркус сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Возможность заполучить Тюрама свободным агентом заинтересовала многие клубы, включая "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако The Sun утверждает, что "Ньюкасл" может опередить конкурентов, купив Маркуса за небольшую сумму в январе, сообщает The Sun.



25-летний француз очень ярко проводит этот сезон, забив 13 голов в 17 матчах и заслужив место в заявке своей сборной на Чемпионат Мира в Катаре.