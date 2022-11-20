Гилмор помышляет об уходе из "Брайтона"

Билли Гилмор Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор открыт к переходу в какой-нибудь европейский клуб.

Минувшим летом Гилмор сменил "Челси" на "Брайтон" по сделке стоимостью 9 миллионов фунтов. Билли специально отправился к "чайкам", чтобы поработать с Грэмом Поттером.

Однако уже в начале сентября Поттер ушел тренировать "Челси", а Гилмор до сих пор даже не отметился своим первым появлением в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги.

Как утверждает The Sun, теперь Билли вновь помышляет об уходе — в аренду или насовсем. 21-летний шотландец жаждет играть больше и ради этого даже готов попробовать себя в другой лиге.


Метки Брайтон, Гилмор

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 178

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 20.11.2022 12:17 # gary47
    С этим парнем фсе.

    (ответить)

  2. true-manc 20.11.2022 12:14 # true-manc
    пенисы, конечно, ни разу не тупицы. так нахваливали это чучело, а на деле очередной чмаунт

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: