Гилмор помышляет об уходе из "Брайтона"
Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор открыт к переходу в какой-нибудь европейский клуб.
Минувшим летом Гилмор сменил "Челси" на "Брайтон" по сделке стоимостью 9 миллионов фунтов. Билли специально отправился к "чайкам", чтобы поработать с Грэмом Поттером.
Однако уже в начале сентября Поттер ушел тренировать "Челси", а Гилмор до сих пор даже не отметился своим первым появлением в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги.
Как утверждает The Sun, теперь Билли вновь помышляет об уходе — в аренду или насовсем. 21-летний шотландец жаждет играть больше и ради этого даже готов попробовать себя в другой лиге.
20.11.2022 12:00
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С этим парнем фсе.
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пенисы, конечно, ни разу не тупицы. так нахваливали это чучело, а на деле очередной чмаунт
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