Гилмор помышляет об уходе из "Брайтона"

Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор открыт к переходу в какой-нибудь европейский клуб.

Минувшим летом Гилмор сменил "Челси" на "Брайтон" по сделке стоимостью 9 миллионов фунтов. Билли специально отправился к "чайкам", чтобы поработать с Грэмом Поттером.



Однако уже в начале сентября Поттер ушел тренировать "Челси", а Гилмор до сих пор даже не отметился своим первым появлением в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги.



Как утверждает The Sun, теперь Билли вновь помышляет об уходе — в аренду или насовсем. 21-летний шотландец жаждет играть больше и ради этого даже готов попробовать себя в другой лиге.