Поттер предложил командам Премьер-Лиги отказаться от самолетов

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер предложил командам Премьер-Лиги подумать о том, чтобы перестать добираться на выездные матчи самолетом.

В большинстве случаев команды Премьер-Лиги предпочитают добираться на выездные матчи самолетом, даже если проводят в воздухе всего 15 минут.

Поттер указывает на то, что это наносит большой вред окружающей среде, и призывает коллег по Премьер-Лиге найти решение.

"Если подумать об объеме авиационных выбросов, то это совсем не круто".

"Мы должны переосмыслить путешествия самолетом. Но мы выступаем в Премьер-Лиге, и мы должны стараться готовиться как можно лучше".

"Мы должны переосмыслить, стоит ли нам добираться на выездные матчи Премьер-Лиги самолетом. Мы летаем внутри страны, и эта проблема является вызовом. Мы должны найти решение".

"Не все так просто, но если у нас будет серьезный настрой — а он должен быть, — мы сможем что-нибудь придумать", — цитирует Поттера The Telegraph.


Метки Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 11:00

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  1. wengerrrro 20.11.2022 11:24 # wengerrrro
    еще один тренер челси, который любит автобусы.

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  2. apl-nash 20.11.2022 11:18 # apl-nash
    Чё-т не в ту степь он повернул. Повезло же пенсам с коучем))

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  3. shakur 20.11.2022 11:17 # shakur
    Ну хоть не предложил всем командам играть только дома...

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  4. true-manc 20.11.2022 11:07 # true-manc
    грэма тунберг

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  5. redevil777 20.11.2022 11:06 # redevil777
    Я думаю вопрос с увольнением этого типа вопрос времени

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