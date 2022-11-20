Поттер предложил командам Премьер-Лиги отказаться от самолетов
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер предложил командам Премьер-Лиги подумать о том, чтобы перестать добираться на выездные матчи самолетом.
В большинстве случаев команды Премьер-Лиги предпочитают добираться на выездные матчи самолетом, даже если проводят в воздухе всего 15 минут.
Поттер указывает на то, что это наносит большой вред окружающей среде, и призывает коллег по Премьер-Лиге найти решение.
"Если подумать об объеме авиационных выбросов, то это совсем не круто".
"Мы должны переосмыслить путешествия самолетом. Но мы выступаем в Премьер-Лиге, и мы должны стараться готовиться как можно лучше".
"Мы должны переосмыслить, стоит ли нам добираться на выездные матчи Премьер-Лиги самолетом. Мы летаем внутри страны, и эта проблема является вызовом. Мы должны найти решение".
"Не все так просто, но если у нас будет серьезный настрой — а он должен быть, — мы сможем что-нибудь придумать", — цитирует Поттера The Telegraph.
20.11.2022 11:00
Просмотров: 954
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
еще один тренер челси, который любит автобусы.
(ответить)
Чё-т не в ту степь он повернул. Повезло же пенсам с коучем))
(ответить)
Ну хоть не предложил всем командам играть только дома...
(ответить)
грэма тунберг
(ответить)
Я думаю вопрос с увольнением этого типа вопрос времени
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий