Поттер предложил командам Премьер-Лиги отказаться от самолетов

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер предложил командам Премьер-Лиги подумать о том, чтобы перестать добираться на выездные матчи самолетом.

В большинстве случаев команды Премьер-Лиги предпочитают добираться на выездные матчи самолетом, даже если проводят в воздухе всего 15 минут.



Поттер указывает на то, что это наносит большой вред окружающей среде, и призывает коллег по Премьер-Лиге найти решение.



"Если подумать об объеме авиационных выбросов, то это совсем не круто".



"Мы должны переосмыслить путешествия самолетом. Но мы выступаем в Премьер-Лиге, и мы должны стараться готовиться как можно лучше".



"Мы должны переосмыслить, стоит ли нам добираться на выездные матчи Премьер-Лиги самолетом. Мы летаем внутри страны, и эта проблема является вызовом. Мы должны найти решение".



"Не все так просто, но если у нас будет серьезный настрой — а он должен быть, — мы сможем что-нибудь придумать", — цитирует Поттера The Telegraph.