Бент считает, что Саутгейт должен уйти после ЧМ-2022

Экс-нападающий "Астон Виллы" Даррен Бент считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен покинуть свой пост, независимо от выступления на Чемпионате Мира в Катаре.

Саутгейт тренирует англичан с 2016 года, за это время достигнув полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.



Многие были бы счастливы, если бы на ЧМ-2022 Саутгейт сделал шаг вперед, однако Бент убежден, что период Гарета в любом случае можно будет назвать успешным.



"Что бы ни случилось в Катаре, он должен уйти. Если он выиграет, то должен уйти, потому что выиграл. Если они этого не сделают, это будет его третий турнир, и он сможет уйти с высоко поднятой головой".



"Он очень хорошо выступил на предыдущем Чемпионате Мира, доведя команду до полуфинала, а также достиг финала Евро, но им было не суждено там победить".



"Я просто не представляю, что он останется — что он будет делать после?" — сообщил Бент talkSPORT.