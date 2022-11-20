"Челси" вновь задумывается о приглашении Роналду
"Челси" вновь задумывается о приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Лишь на днях появилась информация, что главный тренер "Челси" Грэм Поттер, как и его предшественник Томас Тухель, не хочет видеть Роналду в своей команде.
Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что переезд Криштиану на "Стэмфорд Бридж" все еще может случиться, но для этого "Юнайтед" должен расторгнуть контракт с 37-летним португальцем.
Как раз прекращением сотрудничества с Роналду "Юнайтед" сейчас и занят. "Красные дьяволы" отреагировали таким образом на скандальное интервью своего игрока Пирсу Моргану.
Если контракт Роналду действительно будет расторгнут, то Криштиану станет свободным агентом и сможет сам решить, куда ему отправиться в январе.
20.11.2022 08:00
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Последние комментарии:
Боули огонь, плоттер карьеру просрал канеш
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При нынешнем положении Челси пох кого пригласить, давайте уже портить всё основательно и подписать Роналду может чем поможете никакому клуб
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