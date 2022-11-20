"Челси" вновь задумывается о приглашении Роналду

"Челси" вновь задумывается о приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Лишь на днях появилась информация, что главный тренер "Челси" Грэм Поттер, как и его предшественник Томас Тухель, не хочет видеть Роналду в своей команде.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что переезд Криштиану на "Стэмфорд Бридж" все еще может случиться, но для этого "Юнайтед" должен расторгнуть контракт с 37-летним португальцем.



Как раз прекращением сотрудничества с Роналду "Юнайтед" сейчас и занят. "Красные дьяволы" отреагировали таким образом на скандальное интервью своего игрока Пирсу Моргану.



Если контракт Роналду действительно будет расторгнут, то Криштиану станет свободным агентом и сможет сам решить, куда ему отправиться в январе.