"Челси" вновь задумывается о приглашении Роналду

Криштиану Роналду "Челси" вновь задумывается о приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Лишь на днях появилась информация, что главный тренер "Челси" Грэм Поттер, как и его предшественник Томас Тухель, не хочет видеть Роналду в своей команде.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что переезд Криштиану на "Стэмфорд Бридж" все еще может случиться, но для этого "Юнайтед" должен расторгнуть контракт с 37-летним португальцем.

Как раз прекращением сотрудничества с Роналду "Юнайтед" сейчас и занят. "Красные дьяволы" отреагировали таким образом на скандальное интервью своего игрока Пирсу Моргану.

Если контракт Роналду действительно будет расторгнут, то Криштиану станет свободным агентом и сможет сам решить, куда ему отправиться в январе.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 08:00

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  1. sayk2 20.11.2022 08:29 # sayk2
    Боули огонь, плоттер карьеру просрал канеш

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  2. kazchelsea 20.11.2022 08:11 # kazchelsea
    При нынешнем положении Челси пох кого пригласить, давайте уже портить всё основательно и подписать Роналду может чем поможете никакому клуб

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