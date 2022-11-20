У "Ливерпуля" есть три альтернативы Беллингему

"Ливерпуль" проявляет интерес к трем полузащитникам в преддверии зимнего трансферного окна.

Укрепление центра поля является абсолютным приоритетом для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на 2023 год. И высока вероятность, что "красные" постараются пригласить нужного игрока уже в январе, а не следующим летом.



Приоритетной целью "красных" среди полузащитников, конечно, является Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако этот трансфер выглядит чрезвычайно сложным, особенно посреди сезона.



Как сообщает TEAMtalk, на случай затруднений в переговорах по Беллингему у "Ливерпуля" есть три запасных варианта. Речь про Юри Тилеманса из "Лестера", Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" и Конрада Лаймера из "РБ Лейпциг".