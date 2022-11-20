У "Ливерпуля" есть три альтернативы Беллингему

Рубен Невеш "Ливерпуль" проявляет интерес к трем полузащитникам в преддверии зимнего трансферного окна.

Укрепление центра поля является абсолютным приоритетом для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на 2023 год. И высока вероятность, что "красные" постараются пригласить нужного игрока уже в январе, а не следующим летом.

Приоритетной целью "красных" среди полузащитников, конечно, является Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако этот трансфер выглядит чрезвычайно сложным, особенно посреди сезона.

Как сообщает TEAMtalk, на случай затруднений в переговорах по Беллингему у "Ливерпуля" есть три запасных варианта. Речь про Юри Тилеманса из "Лестера", Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" и Конрада Лаймера из "РБ Лейпциг".


Метки Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. kel-thuzad 20.11.2022 08:24 # kel-thuzad
    Руки прочь от Тилеманса, ему с Арсеналом лигу выигрывать!

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  2. largo-winch 20.11.2022 07:12 # largo-winch
    Однохуйственное говно.

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