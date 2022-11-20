Кейта, Окслейд-Чемберлен и Милнер покинут "Ливерпуль" в конце сезона

Джеймс Милнер и Наби Кейта "Ливерпуль" ожидает, что полузащитники Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта покинут клуб в конце сезона.

В этом сезоне "Ливерпуль" испытывает серьезные кадровые проблемы в центре поля, а приглашенный из "Ювентуса" на правах аренды Артур Мело никак не помог "красным", потому что рано выбыл из строя с тяжелой травмой.

Укрепление линии полузащиты видится приоритетной задачей для "Ливерпуля" на ближайшее будущее, и главному тренеру "красных" Юргену Клоппу может потребоваться сразу несколько новичков в эту зону.

Как утверждает Liverpool Echo, в конце сезона "Ливерпуль" может лишиться сразу трех полузащитников в лице Кейта, Окслейд-Чемберлена и Милнера, причем все трое покинут "Энфилд" свободными агентами.

Из-за проблем со здоровьем Наби и Алекс еще не выходили в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги. Для Джеймса же главная проблема — не травмы, а возраст, поскольку в январе ветерану исполнится 37.


Метки Кейта, Ливерпуль, Милнер, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 215

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. roberto-89 20.11.2022 06:17 # roberto-89
    Пенсята норм так сидят под шконкой пхахахахахахахахахахахахха

    (ответить)

  2. roberto-89 20.11.2022 06:06 # roberto-89
    Оооо нееееттт Милнер покидает великий и могущественный ЛФК ((((((

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: