Кейта, Окслейд-Чемберлен и Милнер покинут "Ливерпуль" в конце сезона
"Ливерпуль" ожидает, что полузащитники Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта покинут клуб в конце сезона.
В этом сезоне "Ливерпуль" испытывает серьезные кадровые проблемы в центре поля, а приглашенный из "Ювентуса" на правах аренды Артур Мело никак не помог "красным", потому что рано выбыл из строя с тяжелой травмой.
Укрепление линии полузащиты видится приоритетной задачей для "Ливерпуля" на ближайшее будущее, и главному тренеру "красных" Юргену Клоппу может потребоваться сразу несколько новичков в эту зону.
Как утверждает Liverpool Echo, в конце сезона "Ливерпуль" может лишиться сразу трех полузащитников в лице Кейта, Окслейд-Чемберлена и Милнера, причем все трое покинут "Энфилд" свободными агентами.
Из-за проблем со здоровьем Наби и Алекс еще не выходили в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги. Для Джеймса же главная проблема — не травмы, а возраст, поскольку в январе ветерану исполнится 37.
20.11.2022 06:00
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Пенсята норм так сидят под шконкой пхахахахахахахахахахахахха
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Оооо нееееттт Милнер покидает великий и могущественный ЛФК ((((((
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