Кейта, Окслейд-Чемберлен и Милнер покинут "Ливерпуль" в конце сезона

"Ливерпуль" ожидает, что полузащитники Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта покинут клуб в конце сезона.

В этом сезоне "Ливерпуль" испытывает серьезные кадровые проблемы в центре поля, а приглашенный из "Ювентуса" на правах аренды Артур Мело никак не помог "красным", потому что рано выбыл из строя с тяжелой травмой.



Укрепление линии полузащиты видится приоритетной задачей для "Ливерпуля" на ближайшее будущее, и главному тренеру "красных" Юргену Клоппу может потребоваться сразу несколько новичков в эту зону.



Как утверждает Liverpool Echo, в конце сезона "Ливерпуль" может лишиться сразу трех полузащитников в лице Кейта, Окслейд-Чемберлена и Милнера, причем все трое покинут "Энфилд" свободными агентами.



Из-за проблем со здоровьем Наби и Алекс еще не выходили в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги. Для Джеймса же главная проблема — не травмы, а возраст, поскольку в январе ветерану исполнится 37.