Луис Суарес признался, что наставляет Нуньеса

Луис Суарес и Дарвин Нуньес Бывший нападающий "Ливерпуля" Луис Суарес признался, что пытается быть наставником для новичка "красных" Дарвина Нуньеса.

После не самого убедительного начала своей английской карьеры Нуньес, купленный у "Бенфики" за 85 миллионов фунтов минувшим летом, по-настоящему разыгрался, забив семь голов в 10 последних матчах.

Сейчас Нуньес вместе с Суаресом готовятся к старту своей сборной Уругвая на Чемпионате Мира в Катаре, и Луис использует это время, чтобы помочь своему молодому партнеру.

"Я знал, что Нуньес будет играть за "Ливерпуль" так, как он это делает сейчас. Его прорвало — и я уверен, у него будет еще много голов и трофеев там. Я регулярно с ним разговариваю. Я хочу помочь ему. Хочу, чтобы он научился на моих ошибках", — цитирует Суареса Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Нуньес, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 00:05

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  1. ruchinski 20.11.2022 00:30 # ruchinski
    пока всякие траоры качают бицухи+ноги, Суарес качает зубы.

    (ответить)

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