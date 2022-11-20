Луис Суарес признался, что наставляет Нуньеса

Бывший нападающий "Ливерпуля" Луис Суарес признался, что пытается быть наставником для новичка "красных" Дарвина Нуньеса.

После не самого убедительного начала своей английской карьеры Нуньес, купленный у "Бенфики" за 85 миллионов фунтов минувшим летом, по-настоящему разыгрался, забив семь голов в 10 последних матчах.



Сейчас Нуньес вместе с Суаресом готовятся к старту своей сборной Уругвая на Чемпионате Мира в Катаре, и Луис использует это время, чтобы помочь своему молодому партнеру.



"Я знал, что Нуньес будет играть за "Ливерпуль" так, как он это делает сейчас. Его прорвало — и я уверен, у него будет еще много голов и трофеев там. Я регулярно с ним разговариваю. Я хочу помочь ему. Хочу, чтобы он научился на моих ошибках", — цитирует Суареса Daily Mirror.