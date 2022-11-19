Санчо удалил все сообщения в инстаграме

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джедйон Санчо отреагировал на критику в социальных сетях, удалив все свои сообщения в инстаграме.

Будучи третьим самым дорогим английским игроком всех времен, Санчо не попал в заявку команды Гарета Саутгейта на Чемпионат Мира в Катаре.



Это решение главного тренера англичан не стало сюрпризом, потому что Джейдон неудачно проводит этот сезон и даже не всегда получает место в стартовом составе "Юнайтед".



На это решение Саутгейта, а также на обрушившуюся на него волну "хейта" Санчо отреагировал тем, что удалил все свои сообщения в инстаграме, а фото профиля заменил на черный фон.



Как сообщает Daily Mail, 22-летний англичанин так поступил, потому что хочет сосредоточится на своей семье и на подготовке ко второй части сезона.