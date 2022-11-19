Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва по-прежнему открыт к переходу в "Барселону".

Как известно, "Барселона" пыталась заполучить Силву еще минувшим летом, однако каталонский клуб активизировался слишком сложно и не смог согласовать сделку.



По информации Sport, сейчас Силва хочет знать, какие планы у "Барселоны" в отношении него на следующее лето. Сам Бернарду хочет этого трансфера и даже готов пойти на понижение своей зарплаты.



В то же время "Сити" надеется заключить новый контракт с 28-летним португальцем, который забил два гола и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.