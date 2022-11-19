Силва по-прежнему открыт к переходу в "Барселону"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва по-прежнему открыт к переходу в "Барселону".
Как известно, "Барселона" пыталась заполучить Силву еще минувшим летом, однако каталонский клуб активизировался слишком сложно и не смог согласовать сделку.
По информации Sport, сейчас Силва хочет знать, какие планы у "Барселоны" в отношении него на следующее лето. Сам Бернарду хочет этого трансфера и даже готов пойти на понижение своей зарплаты.
В то же время "Сити" надеется заключить новый контракт с 28-летним португальцем, который забил два гола и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.
19.11.2022 22:00
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